Страны ПА ОБСЕ настроены на открытый диалог на минской площадке

Максимально полно представить партнерам по ПА ОБСЕ экономический и инвестиционный потенциал РБ как важного звена экономического пояса Шелкового пути предстоит участникам II Международной парламентской конференции, которая 29 апреля стартовала в Минске. В ее работе принимают участие и представители деловых кругов из Австрии, Азербайджана, Италии, Кыргызстана, Монголии, России, Сербии, Турции, Швейцарии.

Парламентарии ОБСЕ, судя по первым комментариям его участников, настроены на открытый диалог на минской площадке. Тема двухдневного форума группы поддержки Шелкового пути: "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания".

Отвечая на вопрос о целях форума, председатель Парламентской ассамблеи Георгий Церетели дал понять, что в основе повестки встречи лежат экономические вопросы. Особое внимание планируется также уделить гуманитарному сотрудничеству, туристической привлекательности. Коллеги по ОБСЕ "готовы открыто обсудить угрозы, вопросы, которые волнуют все страны, выгоды и перспективы", - сказал Церетели. Кроме того, парламентарии хотели бы "воспользоваться возможностью и обсудить, в том числе на высшем уровне, приоритеты сотрудничества и место Беларуси в ПА ОБСЕ", - добавил он.

Участники конференции посетят Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень", ознакомятся с ходом его строительства и развития, встретятся с руководством администрации и представителями предприятий-резидентов.

Первая конференция группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ, напоминает агентство, состоялась весной прошлого года в Азербайджане. Она играет роль платформы, способствующей взаимовыгодным экономическим и торговым связям посредством развития транспортных коридоров, мер по упрощению перевозок и торговых процедур, содействия свободному и безопасному перемещению лиц, товаров, услуг и инвестиций.