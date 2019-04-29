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29.04.2019,  
13:12
Текст:  Алексей Моисеев

Ствол разорвало вдребезги: Т-55 получил необычные повреждения

Т-55, принадлежащий одному из подразделений Правительства национального согласия (ПНС), контролирующих столицу Ливии, получил необычные повреждения. Судя по видео, появившемуся в Сети, у боевой машины практически полностью разорвало ствол 100-мм пушки.

Данных, почему это произошло, пока нет. Возможно, это случилось из-за попадания вражеского боеприпаса, хотя не исключено, что у орудия полностью был выработан ресурс или попался некондиционный снаряд. Также пока неизвестно, насколько сильно пострадал экипаж.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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В то же время бойцы фельдмаршала Хафтара заявили, что им удалось захватить два танка сил ПНС, один из которых - Т-62, а также самоходную 155-мм гаубицу итальянского производства Palmaria.

"Шестьдесят второй", по всей видимости, во время маневрирования оказался на заболоченном участке. Машина забуксовала и была брошена экипажем.

Танк прошел небольшую доработку - на башне появился стальной щит, прикрывающий стрелка крупнокалиберного пулемета ДШК.

Т-62 были замечены у хафтаровцев и во время переброски подкреплений к Триполи.

До недавнего времени стороны, вовлеченные во внутренний вооруженный конфликт, в основном применяли Т-55. Более современные Т-72 понесли большие потери в ходе гражданской войны 2011 года и поэтому сейчас встречаются значительно реже. "Шестьдесят вторые" тогда в боях использовались мало - в результате сотни штук сохранились на базах хранения. Поэтому сейчас их по возможности восстанавливают и отправляют в бой.

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