Три цвета города - черный, белый, синий: часы Zenith Defy Classic из керамики

В коллекции Zenith Defy Classic вышли часы, впервые выполненные из керамики - материала сверхпрочного и современного. Каждая из моделей этого трио - Black, White и Blue Ceramic - воплощена в монохромном дизайне, популярном сегодня среди жителей мегаполиса, следящих за модой. Кроме глубокого насыщенного цвета и эффектных современных форм, часы отличаются функциональностью и высочайшим уровнем микромеханики, традиционно свойственным швейцарской мануфактуре Zenith. Коллекцию Zenith Defy Classic Ceramic можно назвать неофутуристической: она основана на симметричной геометрии и продуманной часовой архитектуре.

Часы предназначены и для мужчин, и для женщин. Керамический корпус диаметром 41 мм выполнен из износостойкой и устойчивой к появлению царапин керамики. Под цвет четко очерченного, как будто граненого, корпуса подобран каучуковый ремешок, придающий часам спортивный и в то же время повседневно-элегантный вид.

Центральное место на авангардном скелетонированом циферблате занимает многослойный элемент в форме звезды, объединяющий циферблат с часовым механизмом. Благодаря люминесцентному покрытию Super-LumiNova стрелки в темноте излучают легкое свечение, обеспечивая хорошую считываемость показаний.

Сквозь циферблат и прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла можно наблюдать за работой высокоточного мануфактурного механизма Elite 670 с автоподзаводом. Калибр Elite, ключевой механизм в линейке мануфактуры Zenith, впервые за многие годы открыт для обзора. В связи с этим потребовалось полностью переосмыслить его структуру, перестроить мосты и выполнить отделку из ультрасовременных материалов. Для повышения производительности калибр Elite в моделях Defy Classic оснащен анкерной вилкой и анкерным колесом из кремния.