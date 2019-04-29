Украинского актера из фильма "Пираньи Неаполя" ранили в Неаполе

Актер украинского происхождения Артем Ткачук (Ар Тем), снявшийся в фильме о молодежных итальянских бандах, был ранен ножом в Неаполе. Об этом пишет Il Messaggero.

Восемнадцатилетний дебютант Ткачук сыграл одну из ролей - Тайсона - в ленте Клаудио Джованнези (сериал "Гоморра") "Пираньи Неаполя" (La paranza dei bambini), получившей "Серебряного медведя" на нынешнем МКФ в Берлине - за лучший сценарий.

Уточнено, что актер попал в больницу в три ночи с субботы на воскресенье - после нападения группы подростков примерно его возраста в одном из кварталов города. По словам начинающего актера, удару ножом предшествовал вопрос "ты из какого района?".

Как сообщается, жизненно важные органы Артема не задеты, его состояние не вызывает опасений, и на выздоровление Ткачука, в данное время лежащего в хирургическом отделении, понадобится около трех недель.

При этом он с гордостью сообщает, что в конфликте вел себя достойно, "не побежал, не отступил, а встретил опасность лицом к лицу".

Российская премьера "Пираний" состоялась 25 апреля.