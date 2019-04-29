В Бразилии "самая грустная в мире медведица" пошла на поправку

Ровена прославилась как "самая грустная медведица в мире" в сентябре 2018 года. Тогда зоозащитники добились ее перевода из зоопарка в жарком бразильском штате Пиауи в приют для животных в штате Сан-Паулу.

Медведица провела семь лет в зоопарке, откуда ее забрали в приют, а до этого она на протяжении 25 лет работала в цирке. Знойная жара - температура в Пиауи варьируется с 25 до 40 градусов - и плохое питание оказали крайне негативное влияние на здоровье Ровены. Она весила всего 120 килограммов, ее ежедневный рацион включал 15 килограммов фруктов и овощей, в то время как мясо давали только три раза в неделю. От жары и неподходящего рациона она начала болеть, у нее начала сходить шерсть.

Но уже через семь месяцев после перевода Ровены в приют для животных она смогла набрать 80 килограммов веса, а благодаря специальной терапии ей удалось восстановить свой волосяной покров, который, к тому же, стал более мягким. Поправке также способствовали отсутствие стресса, который медведица постоянно испытывала от скопления людей, и умеренный климат.

"У нее было множество проблем с кожей, таких как чесотка, стригущий лишай, грибок, различные инфекции и паразиты. От нее стоял сильный неприятный запах. Многие их этих проблем возникли из-за жары и плохого питания. Мы посадили ее на более правильную диету, и организм отреагировал", - рассказала бразильскому порталу Globo основатель приюта, расположенного в городе Жоанополис штата Сан-Паулу, Сильвиа Помпеу.