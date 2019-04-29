В центре Парижа из-за пожара эвакуировали отель

Отель Pullman в самом центре Парижа был эвакуирован из-за пожара. Как сообщает местный телеканал BFMTV, пострадали два человека.

По информации телеканала, четырехзвездочный отель в XII районе Парижа загорелся около 15:00 по местному времени. На место инцидента прибыли 15 пожарных машин. Для ликвидации возгорания им понадобилось около двух часов.

Пока о причинах ЧП ничего не известно. Пожарные и полиция проведут проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации, постояльцы отеля уже в ближайшее время смогут вернуться в свои номера.