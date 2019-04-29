В Греции телеоператора убило пиротехникой во время празднования Пасхи

В греческом городе Каламата телеоператор погиб во время съемок местного обычая отмечать Пасху - "саитополемос", что в переводе означает "сражение стрелами". Участники обряда стреляют в воздух самодельными "ракетами - стрелами", сделанными из картонных трубок, набитых порохом.

Во время действа у одного из участников сдетонировали все ракеты, находящиеся в сумке. Несколько из них попали в голову и тело 53-летнему оператору Костасу Теодоракису, который снимал сюжет для местного телеканала. В крайне тяжелом состоянии мужчина был доставлен в больницу, где и скончался, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. В момент инцидента телеоператор попал в объектив своей же камеры.

В связи с происшествием греческая полиция уже задержала семерых человек, среди которых есть и муниципальный служащий, обвиняемый в невыполнении служебных обязанностей по обеспечению безопасности мероприятия, сообщает греческий портал Protothema. В момент трагедии в воздухе находилось несколько квадрокоптеров, записывающих мероприятие. Записи с дронов помогут детально разобраться в случившемся и привлечь всех виновных, уверены стражи порядка.

Обычай "саитополемос" уходит корнями в ΧΙΧ столетие, во времена освободительной борьбы греков против османского владычества в 1821 году. Согласно преданию, жители греческого полуострова Пелопоннес использовали стрелы, начиненные взрывчатыми веществами, для борьбы с турецкой конницей. Участники обряда, одетые в традиционные костюмы, стреляют самодельными ракетами в небо, воодушевляя идущую вслед за ними процессию.

Теперь же проведение "саитополемоса" в следующем году поставлено под вопрос. По утверждению очевидцев, во время мероприятия не были предприняты элементарные меры безопасности. Например, рядом с местом проведения обряда не дежурило ни одной машины скорой помощи.