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29.04.2019,  
10:38
Текст:  Светлана Цыганкова

В Китае испытали противокорабельную гиперзвуковую ракету

Фото: Анна Раткогло/РИА Новости Фото: Анна Раткогло/РИА Новости
Фото: Анна Раткогло/РИА Новости

В Китае испытали гиперзвуковую противокорабельную ракету. Она способна преодолеть противоракетную оборону  неприятеля.

Фото: IceUnshattered/ Wikimedia.org
Китай испытал "убийцу авианосцев"

Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на китайские источники. Согласно имеющейся информации, опытная гиперзвуковая ракета, разработанная для увеличения огневой мощи новейших китайских управляемых ракетных эсминцев проекта 055, успешно прошла наземные испытания.

Источники утверждают, что новая гиперзвуковая ракета, известная как YJ-XX, способна уничтожить противоракетную оборону военных кораблей США. YJ-XX - сверхскоростная ракета с дальностью в одну тысячу километров. Она способна преодолевать стандартную корабельную ПВО ВМС США, укомплектованную ракетами-перехватчиками SM-3 и SM-6.

Первый эсминец проекта 055 "Наньчан" впервые показали во время празднования 70-й годовщины ВМС Народно-освободительной армии Китая в Циндао. Его длина - 180 метров, ширина - 20. Корабль вооружен вертикальными пусковыми установками с возможностью запуска ракет класса HHQ-9, противокорабельных крылатых ракет YJ-18 и крылатых ракет типа CJ-10. Основным орудием является 130-мм орудие H/PJ-38.

Как пишет Defence Blog, проект 055 с новейшими противокорабельными гиперзвуковыми ракетами может значительно расширить радиус действия ВМС Китая в центральной части Тихого океана.

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