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29.04.2019 00:39
Рубрика: В мире

В Квебеке эвакуированы более семи тысяч человек из-за паводка

В канадском Квебеке власти эвакуировали более 7,7 тысячи человек из-за весеннего паводка, от воды пострадали 5,5 тысячи домов.

Вспышка сальмонеллеза зафиксирована в Канаде

В частности, накануне из пригорода к западу от Монреаля были эвакуированы 1500 человек, сообщает местный телеканал CBC. По словам министра общественной безопасности страны Женевьева Гильбо, воскресная эвакуация была предпринята как мера предосторожности.

"Никто не пострадал, нет никаких проблем, все в безопасности", - цитирует РИА Новости. Гильбо подчеркнула, что ближайшие часы станут критическими, так как уровень воды продолжает расти.

В Канаде в районах наводнений работают военные и волонтеры.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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