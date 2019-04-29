Володин направил в профильные комитеты перечень поручений Медведева

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в профильные комитеты ГД перечень поручений председателя правительства по итогам отчета в Госдуме.

Ранее в Госдуму поступили поручения премьер-министра профильным министерствам и ведомствам, которые Дмитрий Медведев дал по результатам отчета, а также своих встреч с парламентскими фракциями.

Как сообщает думская пресс-служба, Вячеслав Володин направил в комитеты перечень поручений депутатам, вошедшим в совместную с правительством рабочую группу (она была создана по итогам отчета по предложению спикера).

В документе, поступившем в ГД, содержатся поручения, касающиеся проведения диспансеризации населения и выявления онкологических заболеваний, обеспечения школьников качественным питанием, использования средств маткапитала на строительство жилого дома на садовом земельном участке и другие.