Володин возглавил Совет благотворителей "Справедливой помощи Доктора Лизы"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой создания Совета благотворителей "Справедливой помощи Доктора Лизы". Как сообщается, он возглавил совет.

"Справедливая помощь Доктора Лизы" основана в 2007 году врачом паллиативной медицины Елизаветой Глинкой для помощи бездомным, умирающим больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. После трагической гибели Глинки в декабре 2016 года благотворительная организация нуждается в поддержке, в том числе и финансовой, чтобы продолжать благотворительную миссию, начатую ее основательницей. В связи с этим для расширения возможностей благотворительной организации Вячеслав Володин вместе с теми, кто знал Елизавету Глинку и работал с ней, приняли решение создать Совет благотворителей, куда войдут он и другие депутаты Госдумы. Как уточняет пресс-служба Госдумы, с инициативой о его создании Володин выступил вместе с соратниками и коллегами Елизаветы Глинки.

Ежегодно каждый из членов Совета благотворителей будет перечислять средства для реализации проектов фонда, направленных на помощь нуждающимся.

В результате адресную помощь можно будет оказывать большему количеству людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, заявила журналистам руководитель организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Татьяна Константинова.

- Мы благодарны за поддержку, - сказала она. - Наша организация будет отчитываться за все полученные средства, сейчас у нас основные направления оказания помощи: детям, пострадавшим в военных действиях, а также бездомным и людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Если мы поймем, что можем дополнительно оказывать помощь и по другим направлениям, то, несомненно, будем расширять свою благотворительную деятельность.

Напомним, что в прошлом году Вячеслав Володин пожертвовал по 2,5 млн рублей Благотворительному фонду им. Елизаветы Глинки "Доктор Лиза" и Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы".