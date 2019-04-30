Постановление правительства Челябинской области от 29 апреля 2019 года № 213-П "О введении особого противопожарного режима на территории Челябинской области"

Повышение температуры воздуха и ветреная погода привели к повышению пожарной опасности и росту количества природных пожаров на территории Челябинской области.

В соответствии с Законом Челябинской области "О пожарной безопасности в Челябинской области" и в целях обеспечения сохранности природных комплексов, предупреждения распространения природных пожаров на территории Челябинской области Правительство Челябинской области постановляет:

1. Ввести с 1 мая 2019 года на территории Челябинской области особый противопожарный режим.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области:

1) принять дополнительные меры по противопожарному обустройству территорий населенных пунктов, препятствующие распространению природных пожаров;

2) обеспечить мониторинг пожарной опасности и обнаружение природных пожаров на территории муниципальных образований Челябинской области, при обнаружении пожаров немедленно оповещать об этом дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования;

3) обеспечить координацию и выполнение работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе по борьбе с природными пожарами на территории муниципальных образований Челябинской области;

4) организовать проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной безопасности и вводимых ограничениях в связи с повышением пожарной опасности.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области, Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области совместно с Главным управлением лесами Челябинской области принять меры по ограничению входа и въезда в лес граждан, кроме лиц, осуществляющих работы по охране, защите и воспроизводству лесов.

4. Главному управлению лесами Челябинской области:

1) обеспечить круглосуточный режим дежурства региональной диспетчерской службы Главного управления лесами Челябинской области и своевременное представление информации о лесных пожарах;

2) обеспечить готовность лесопожарных формирований к выполнению поставленных задач в режиме повышенной готовности;

3) создать дополнительные оперативные группы с целью контроля соблюдения гражданами правил пожарной безопасности и своевременного пресечения их нарушений;

4) обеспечить привлечение сил и средств пожарных формирований к ликвидации крупных лесных пожаров согласно планам тушения лесных пожаров;

5) усилить противопожарную пропаганду, освещать в средствах массовой информации необходимость соблюдения требований правил пожарной безопасности.

5. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области сформировать оперативные группы по проведению оперативно-следственных мероприятий по установлению лиц, виновных в возникновении природных пожаров.

6. Рекомендовать руководителям средств массовой информации оказывать содействие Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Челябинской области и Главному управлению лесами Челябинской области в освещении вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области Е.В.Редин

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