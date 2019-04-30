Губернатор Нью-Йорка раскритиковал Трампа за поддержку оружейного лобби

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обрушился с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа за то, что он поддержал Национальную стрелковую ассоциацию (НСА) в ее споре с государством. Куомо прямо заявил, что глава Белого дома боится мощного оружейного лобби, сообщает Reuters .

Куомо призвал Трампа сделать больше, чтобы остановить количество смертей от огнестрельного оружия через два дня после того, как 19-летний молодой белый американец расстрелял посетителей синагоги в Калифорнии, убив прихожанку, которая заслонила своим телом раввина, и ранив трех человек.

По словам губернатора, с тех пор как Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года, 74600 американцев погибли от насилия с применением оружия. "Вы ничего не сделали, кроме твита об этом. В отличие от вас, президент Трамп, Нью-Йорк не боится противостоять НСА", - заявил Куомо.

Напомним, что НСА является одним из крупнейших доноров предвыборной кампании Трампа 2016 года и выделила на ее проведение будущему президенту США более 30 миллионов долларов. Ассоциация, насчитывающая более пяти миллионов членов, является самым мощным и хорошо организованным оружейным лобби в Соединенных Штатах. Трамп постоянно демонстрирует свою лояльность оружейникам. В пятницу он третий год подряд выступил на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации, где его приветствовали тысячи сторонников, надевших красные бейсболки с лозунгами предвыборной кампании Трампа.

На следующий день после этого генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила о том, что ее офис возбудил дело в рамках расследования, связанного с НСА. Газета The New York Times в этой связи сообщила, что дело касается расследования относительно статуса этой организации, которая, по непонятным причинам, была освобождена от уплаты налогов. "В любом случае, мы будем следовать фактам, куда бы они ни привели. Мы хотим, чтобы президент разделял наше уважение к закону", - заявила Джеймс в понедельник.

Как отмечают наблюдатели, НСА и штат Нью-Йорк ведут непримиримую борьбу друг с другом. В 2018 году ассоциация подала в суд на Куомо и финансовый регулятор штата за участие в "черной кампании", направленной на то, чтобы побудить банки и страховщиков прекратить вести с ней бизнес. Законодательное собрание штата Нью-Йорк уже в этом году приняло ограничения на оборот в нем оружия, в том числе запретила вооружать учителей в школах (это предложение НСА принял и придал ему статус указа Трамп), а также продлила период получения для жителей штата лицензии на покупку оружия.

На слова Куомо и Джеймс в понедельник немедленно отреагировал сам Трамп. "НСА находится в осаде Куомо и властей штата Нью-Йорк, которые незаконно используют правовой аппарат государства, чтобы разрушить и уничтожить эту очень важную организацию и другие", - написал Трамп в Twitter, не предоставив доказательств своих обвинений.

"Она (ассоциация) должна быстро объединиться, прекратить внутреннюю борьбу", - сказал Трамп, намекая на внутренние распри в этой организации. Дело в том, что высокопоставленные деятели НСА перешли в открытую схватку с отставным подполковником морской пехоты США Оливером Нортом, который дал понять, что его вынудили уйти с поста президента ассоциации. Норт пояснил, что его выгнали из-за его утверждений о том, что лидеры организации занимались финансовыми нарушениями. В свою очередь генеральный директор и вице-президент НСА Уэйн Лапьер обвинил Норта в попытке свергнуть его, угрожая выпустить "клеветническую" информацию о нем, сообщила The Wall Street Journal.