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Ярмольник выиграл суд против ФСО и заявил, что счастлив

Новости
    30.04.2019, 16:30
Текст:   Алексей Литовченко

Сегодня Хамовнический суд Москвы взыскал с Леонида Ярмольника 432 тысячи рублей. Но Ярмольник "счастлив". Поскольку, как передает РИА Новости, взыскать с него планировалось почти в два раза больше - 830 тысяч рублей.

Напомним, в 2016 году артист устроил ДТП, в результате которого автомобиль Mercedes ML, принадлежащий ФСО, получил серьезные повреждения. Ремонт обошелся в более чем 1,2 миллиона рублей, из них 400 тысяч покрыла страховка.

Фото: instagram.com/lobodaofficial
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Ярмольник утверждает, что все убытки он возместил в течение десяти дней, и только через полтора года ФСО обратилась к нему с претензией.

"Я счастлив, я очень рад, что выиграл процесс у такой организации, как ФСО", - поделился своими чувствами после суда Леонид. И радость он испытывает, по его же словам, не оттого что сумма уменьшилась. Дело в принципе, а не в деньгах, уверяет Ярмольник.

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