Как в Финляндии апгрейдили автомат Калашникова

Финская армия начала получать на вооружение модернизированные штурмовые винтовки Rynnäkkökivääri 62М, которые созданы на основе лицензионной версии АК-47. Новые RK 62М оснащены коллиматорными прицелами и другими приспособлениями для повышения точности стрельбы.

Как сообщается в опубликованном Минобороны Финляндии сборнике "Оборонные исследования", в основу модернизации автомата легли новые аксессуары и типы прикладов. В новом оружии также активно применяются композитные материалы, пластик и алюминий. В результате RK 62M со снаряженным 30-ти патронным магазином весит 3,893 килограмма. Калибр - 7,62 х 39 миллиметров. Автомат получил механические планки для крепления оптических и электронных прицелов.

"Оружие эффективно на рабочем расстоянии около 300 метров", - говорится в исследовании.

Напомним, что в 1960 году Финляндия приобрела лицензию на производство автомата Калашникова АК-47. На его базе конструкторы компаний Valmet и SAKO создали штурмовую винтовку RK 62. При точном копировании всех механизмов АК-47 финский автомат довольно заметно отличается от Калашникова.

В дальнейшем на базе штурмовой винтовки была создана целая серия автоматического оружия, включая снайперскую винтовку и пулемет. В 2015 году началась модернизация автомата.