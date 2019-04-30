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30.04.2019,  
12:49
Текст:  Антон Валагин

Кокпит бомбардировщика B-2 Spirit впервые показали на видео

В Сети появилось видео, показывающее работу экипажа стратегического бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit. До этого "Призрак" - самый засекреченный американский самолет, - можно было наблюдать только снаружи.

Фото: SPC. BILL MOHL, US Army / wikimedia.org
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Видео опубликовал американский тележурналист и продюсер Джефф Болтон, совершивший полет в кресле правого пилота B-2. Он рассказал, что стал первым в истории гражданским, получившим право не только подняться в воздух в кабине стратегического бомбардировщика, но и вести видеосъемку на борту. В кадре только сам Болтон, лица летчика почти не видно - лишь его колени с закрепленным летным планшетом.

Съемки на борту B-2 проводились в рамках создания 12-серийного документального фильма о стратегических ядерных силах США - его продюсером является Джефф Болтон.

За счет технологий малозаметности стратегический бомбардировщик B-2 Spirit является одним из основных носителей ядерного оружия США.  Самолет способен доставить 16 атомных бомб B61-11 или B-83 на расстояние 5300 километров. Также самолет может применять обычные бомбы (до 27 тонн) или высокоточные ракеты - 16 AGM-158 JASSM. Экипаж бомбардировщика два человека, позади их кресел имеется "спальник" - площадка для отдыха, как в грузовиках дальнобойщиков.

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