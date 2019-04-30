Закон Краснодарского края от 30 апреля 2019 года № 4015-КЗ "О ежемесячной выплате Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 22 апреля 2019 года

Настоящий Закон устанавливает ежемесячную выплату Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в соответствии со статьей 263-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

1. Действие настоящего Закона распространяется на граждан Российской Федерации, место жительства которых находится на территории Краснодарского края.

2. Право на ежемесячную выплату имеют Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, а также вдовы (вдовцы) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, не вступившие в повторный брак.

3. Порядок предоставления ежемесячной выплаты определяется уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющим государственное управление в области социальной поддержки и социального обслуживания населения Краснодарского края.

Статья 2. Размер ежемесячной выплаты

Ежемесячная выплата устанавливается:

1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы в размере 15000 рублей;

2) вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в размере 8000 руб.

Статья 3. Информационное обеспечение предоставления ежемесячной выплаты

Информация о предоставлении ежемесячной выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 4. Финансовое обеспечение ежемесячной выплаты

Финансирование расходов на предоставление ежемесячной выплаты, установленной настоящим Законом, осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев

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