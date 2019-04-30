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30 апреля 2019 г.

Закон Краснодарского края от 30 апреля 2019 года № 4016-КЗ "О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Краснодарского края"

Дата подписания 30 апреля 2019 г.
Опубликован 30 апреля 2019 г.

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 22 апреля 2019 года

Настоящий Закон определяет в качестве меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) на территории Краснодарского края (далее - усыновитель) ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - ребенок), выплату единовременного денежного пособия усыновителям.

Статья 1

Установить единовременное денежное пособие в размере:

1) трехсот тысяч рублей единственному или одному из усыновителей на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка;

2) пятисот тысяч рублей единственному или одному из усыновителей на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка-инвалида.

Статья 2

1. Право на единовременное денежное пособие имеют усыновители, являющиеся гражданами Российской Федерации, при соблюдении следующих условий:

1) усыновление (удочерение) ребенка (далее - усыновление) на территории Краснодарского края;

2) вступление в законную силу решения суда об усыновлении после 31 декабря 2018 года, но не позднее 31 декабря 2021 года;

3) наличие у ребенка инвалидности (за исключением случаев признания ребенка инвалидом вследствие заболеваний, травм и дефектов, возникших по причине ненадлежащего исполнения обязанностей усыновителей).

Право на единовременное денежное пособие в размере трехсот тысяч рублей возникает при соблюдении условий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части.

Право на единовременное денежное пособие в размере пятисот тысяч рублей возникает при соблюдении условий, указанных в пунктах 1- 3 настоящей части.

2. Право на единовременное денежное пособие возникает со дня усыновления и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет, но не позднее четырех лет со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении.

3. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на усыновителя ребенка в случае, если на момент усыновления этот ребенок являлся пасынком или падчерицей усыновителя.

4. Право на единовременное денежное пособие не может быть реализовано в случае, если на день выплаты единовременного денежного пособия вступило в законную силу решение суда об отмене усыновления этого ребенка.

5. При вступлении в законную силу решения суда об отмене усыновления ребенка единовременное денежное пособие подлежит возврату в краевой бюджет в добровольном порядке или на основании решения суда в порядке гражданского судопроизводства.

Статья 3

Единовременное денежное пособие назначается по заявлению усыновителя и выплачивается в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края.

Статья 4

Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 5

Лица, усыновившие (удочерившие) ребенка (детей) после 31 декабря 2015 года по 31 декабря 2018 года, вправе реализовать меру социальной поддержки граждан, установленную Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года № 1662-КЗ "О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Краснодарском крае", в указанный настоящим Законом срок.

Статья 6

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2025 года.

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев

 

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