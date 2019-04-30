Закон Краснодарского края от 30 апреля 2019 года № 4016-КЗ "О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) на территории Краснодарского края"

Принят Законодательным Собранием Краснодарского края 22 апреля 2019 года

Настоящий Закон определяет в качестве меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) на территории Краснодарского края (далее - усыновитель) ребенка-сироту или ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - ребенок), выплату единовременного денежного пособия усыновителям.

Статья 1

Установить единовременное денежное пособие в размере:

1) трехсот тысяч рублей единственному или одному из усыновителей на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка;

2) пятисот тысяч рублей единственному или одному из усыновителей на каждого усыновленного (удочеренного) ребенка-инвалида.

Статья 2

1. Право на единовременное денежное пособие имеют усыновители, являющиеся гражданами Российской Федерации, при соблюдении следующих условий:

1) усыновление (удочерение) ребенка (далее - усыновление) на территории Краснодарского края;

2) вступление в законную силу решения суда об усыновлении после 31 декабря 2018 года, но не позднее 31 декабря 2021 года;

3) наличие у ребенка инвалидности (за исключением случаев признания ребенка инвалидом вследствие заболеваний, травм и дефектов, возникших по причине ненадлежащего исполнения обязанностей усыновителей).

Право на единовременное денежное пособие в размере трехсот тысяч рублей возникает при соблюдении условий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части.

Право на единовременное денежное пособие в размере пятисот тысяч рублей возникает при соблюдении условий, указанных в пунктах 1- 3 настоящей части.

2. Право на единовременное денежное пособие возникает со дня усыновления и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет, но не позднее четырех лет со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении.

3. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на усыновителя ребенка в случае, если на момент усыновления этот ребенок являлся пасынком или падчерицей усыновителя.

4. Право на единовременное денежное пособие не может быть реализовано в случае, если на день выплаты единовременного денежного пособия вступило в законную силу решение суда об отмене усыновления этого ребенка.

5. При вступлении в законную силу решения суда об отмене усыновления ребенка единовременное денежное пособие подлежит возврату в краевой бюджет в добровольном порядке или на основании решения суда в порядке гражданского судопроизводства.

Статья 3

Единовременное денежное пособие назначается по заявлению усыновителя и выплачивается в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Краснодарского края.

Статья 4

Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".

Статья 5

Лица, усыновившие (удочерившие) ребенка (детей) после 31 декабря 2015 года по 31 декабря 2018 года, вправе реализовать меру социальной поддержки граждан, установленную Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года № 1662-КЗ "О единовременном денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) в Краснодарском крае", в указанный настоящим Законом срок.

Статья 6

1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и действует по 31 декабря 2025 года.

2. Действие настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев

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