Мать всех подлодок: на Западе оценили носителя "Посейдонов"

Западные СМИ обсуждают российскую подложку "Белгород", которая может использоваться в качестве носителей глубоководных ядерных дронов "Посейдон". Новую субмарину уже воспринимают как "мать всех подлодок".

Об этом говорится в публикации немецкого издания Stern, перевод которой представляет ИноСМИ. Автор материала обращает внимание на 184-метровую длину субмарины с водоизмещением 30 тысяч тонн. Stern уточняет, что эта подлодка предназначена для особых задач. В частности, она способна нести пять-шесть подводных беспилотников "Посейдон". При этом "Белгород" приводят в движение два реактора мощностью около 100 тысяч лошадиных сил, которые позволяют развивать скорость до 33 узлов.

Издание пишет, что "Белгород" вряд ли станет применяться для атак на отдельные вражеские субмарины и корабли или для запуска ракет, а будет транспортировать мини-субмарины и испытывать новые технологии. В частности, высказывается предположение о том, что субмарина сможет перевозить мини-подлодки, предназначенные для экстремальных глубин, что позволит устанавливать контролирующие судоходство глубоководные буи.

Но наибольшее беспокойство у западных экспертов вызывает тот факт, что "Белгород" может использоваться в качестве носителя "Посейдонов", которых на Западе уже назвали "оружием Судного дня". Одного такого подводного дрона с ядерной боеголовкой достаточно, чтобы уничтожить американскую авианесущую группу или вызвать мега-цунами у побережья США. Stern пишет об опасности "Посейдонов", каждый из которых имеет 20-метровую длину. Эти подводные беспилотники могут использоваться на глубинах более 1000 метров, меняя направление движение и глубину погружения и имея неограниченный запас хода при скорости около 200 километров в час.

Между тем американское издание The National Interest также обратило внимание на подлодку "Белгород". В публикации высказывается предположение о том, что она является вариантом подлодки Oscar-II (так в НАТО классифицируются субмарины проекта 949А "Антей"), специально переоборудованным для размещения "Посейдона".

"Посейдон" отнюдь не является заменой обычному оружию, но он диверсифицирует ядерный портфель России", - говорится в публикации. Вооруженная "Посейдонами" подводная лодка может на несколько недель задержаться у берегов противника, занимая стратегически важную "серую зону" между миром и открытым конфликтом.

"Российское силовое ведомство считает, что у военных США в настоящее время нет возможности перехватить "Посейдон". Но даже если контрмеры могут помешать ему уничтожить прибрежные города, он все равно обладает большим дестабилизирующим потенциалом. Взрыв "Посейдона" у побережья Америки, по крайней мере, вызовет массовую военную и политическую неразбериху", - отмечает The National Interest.