На садовой ЭКСПО-2019 открылся павильон России

По сообщению информационной службы мобильного приложения "Россия-Китай: главное" , 29 апреля в Пекине открылась Садово-парковая ЭКСПО. В тот же день начал работу российский павильон. В церемонии открытия павильона России принял участие замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.

В своем выступлении он отметил, что Россия всегда принимает активное участие в различных ЭКСПО мирового масштаба. Русское садово-парковое искусство зародилось в еще 9-м веке. Спустя столетия сады и парки стали важной составной частью российской городской экосистемы.

В павильоне России площадью более 1800 квадратных метров демонстрируются около 100 видов растений, в том числе, цветы и лекарственные травы. Главными сооружениями на выставочной площади являются три здания, напоминающие по форме большие стога сена. На каждом из них есть рисунок, выполненный в стиле работ русской художницы-авангардистки Натальи Гончаровой.

Помимо экспозиции, посетители российского павильона смогут познакомиться с различными современными аграрными технологиями. В их числе - технология лазерной обработки корневой системы растений, позволяющая сделать их более устойчивыми к неблагоприятным условиям и повышающая урожайность.