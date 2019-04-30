Опубликованы неизвестные парадные снимки маршалов СССР

В преддверии Дня Победы военное ведомство России обнародовало уникальные фотографии советских полководцев на парадах в разные годы. В проекте "Полководцы Победы: При параде" собраны фотоснимки из архива Минобороны и семейных альбомов.

Большинство фотографий 25 прославленных военачальников ранее не публиковались, и потому представляют библиографическую и историческую ценность.

"На них военачальники предстают в торжественной обстановке либо за несколько минут до начала парадов, а также их репетиций и тренировок", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Редкие кадры дополняются биографическими фактами и воспоминаниями полководцев, а также выдержками из военно-исторических трудов. Представляют интерес и комментарии родных и близких военачальников. К примеру, дочь маршала Родиона Малиновского Наталья вспоминает: "У папы - у единственного из наших военачальников Второй мировой - было в жизни два Парада Победы. На первом, 11 ноября 1918 года, он был солдатом, а на втором, 24 июня 1945 года, вел фронт". Напомним, что в Первую мировую войну советский полководец служил в составе отдельной российской бригады во Франции, и даже после революции 1917 года, когда Россия вышла из войны, сражался до капитуляции Германии.

Любопытно подобраны малоизвестные факты из "парадной" истории СССР. Например, традиция участия в торжественном марше исторической техники и вооружения появилась 9 мая 1985 года. В честь 40-летия Победы парад состоял из трех частей. Первая - историческая: шествие колонны ветеранов войны и труда. Вторая - современная: прохождение частей московского гарнизона и курсантов военных училищ. Третья - проезд исторической и современной техники.

Отметим, что ранее на сайте Минобороны появился специальный раздел "Герои Великой Отечественной: "Мирные мгновения судьбы". В нем собраны фотографии полководцев в семейной обстановке.