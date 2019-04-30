Помпа, дробь и три ствола: самые странные дробовики испытали на видео

Американский оружейный видеоблогер продемонстрировал возможности самых причудливых дробовиков из своей коллекции.

Очередной видеотест появился на канале "Разрушительное ранчо". На сей раз, автор решил пострелять из самых странных дробовиков по не менее странным мишеням.

Первым он испытал "олдскульное" помповое ружье "Итака" 37 серии Police Special.

К слову, первоначальная модель была разработана самим Джоном Браунингом в 1913 году, а в 1915 права на нее были переданы компании Remington. Но в 1937 году их перекупила фирма "Итака".

Как пояснил блогер, дробовик уникален отсутствием "окон" с боков - ствольная коробка полностью закрыта. А заряжается он снизу.

Ружье можно использовать в режиме "слэмфайер". То есть, если при перезарядке не отпускать курок, оно будет стрелять.

Следующий экземпляр, также достойный занять место в каком-нибудь оружейном музее, Winchester 1897.

К оружию прилагается внушительных размеров штык-нож, что свидетельствует о почтенном возрасте дробовика.

Однако, как продемонстрировал ведущий, ружье в прекрасной боевой форме и также способно стрелять в режиме "слэмфайер".

А вот двуствольный дробовик DP-12 компании Standard Manufacturing относится уже к числу новейших помповых ружей. Оно отличается наличием сразу двух подствольных магазинов. Каждый вмещает по 7 патронов (70 мм) или 6 Magnum (76 мм).

Гладкоствольное самозарядное ружьё Benelli M4 само по себе нельзя назвать очень оригинальным. Но блогер оснастил его любопытным глушителем SilencerCo Salvo-12. Предназначен он именно для дробовиков. Особая конструкция не позволяет пыжу с дробью разлететься внутри глушителя. И звук он гасит весьма ощутимо.

Так что эксперт смог пострелять из ружья, даже сняв наушники и без вреда для своих ушей.

И, наконец, последняя модель в обзоре - дробовик Honcho Tactical Triple 12 калибра, выполненный в форме обреза.

Вид у оружия довольно бандитский. Да и в деле оно оказалось брутальным.

Во-первых, обозревателю пришлось помучаться при перезарядке - обрез туго "переламывался" во время перезарядки. Во-вторых, стрельба из него патронами Magnum оказался весьма болезненной для рук.