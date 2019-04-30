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30.04.2019,  
12:49
Текст:  Алексей Брусилов

ПТУР не берет: Т-72 продемонстрировал надежность своей защиты в Сирии

Основной боевой танк Т-72 в Сирии снова продемонстрировал надежность своей защиты.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент атаки террористов на бронемашину, принадлежащую правительственным войскам.

В некоторых источниках говорится о Т-90, но на самом деле перед нами "семьдесят второй" ранних модификаций. Находившийся в неподвижности танк вел огонь по боевикам, когда в его сторону была запущена противотанковая управляемая ракета.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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Непонятно, смог ли экипаж заметить полет ПТУР. Если даже и смог, то ничего, чтобы как-то обезопасить себя, он сделать не успел. Снаряд точно поразил цель. Раздался мощный взрыв, взметнувший в небо обломки навесного оборудования.

В первые мгновения после случившегося экипаж покинул боевую машину. Однако ничего фатального с танком не произошло. К большому огорчению террористов, Т-72 не загорелся и не взорвался. Единственной серьезной неисправностью стали проблемы с механизмом поворота башни, которая подобно карусели стала вращаться. Экипаж вернулся к танку, но как быстро ему удалось справиться с проблемой неизвестно, демонстрация видеоролика прерывается.

В любом случае, данную поломку можно устранить в кратчайшие сроки , после чего бронемашина снова вернется в строй.

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