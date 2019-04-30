ПТУР не берет: Т-72 продемонстрировал надежность своей защиты в Сирии

Основной боевой танк Т-72 в Сирии снова продемонстрировал надежность своей защиты.

#Syrian rebels disable a Syrian Army T-90 Tank in the #Latakia countryside using an ATGM pic.twitter.com/iDLVND8VOv — Intel Sky & Air (@air_intel) 29 апреля 2019 г.

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент атаки террористов на бронемашину, принадлежащую правительственным войскам.

В некоторых источниках говорится о Т-90, но на самом деле перед нами "семьдесят второй" ранних модификаций. Находившийся в неподвижности танк вел огонь по боевикам, когда в его сторону была запущена противотанковая управляемая ракета.

Непонятно, смог ли экипаж заметить полет ПТУР. Если даже и смог, то ничего, чтобы как-то обезопасить себя, он сделать не успел. Снаряд точно поразил цель. Раздался мощный взрыв, взметнувший в небо обломки навесного оборудования.

В первые мгновения после случившегося экипаж покинул боевую машину. Однако ничего фатального с танком не произошло. К большому огорчению террористов, Т-72 не загорелся и не взорвался. Единственной серьезной неисправностью стали проблемы с механизмом поворота башни, которая подобно карусели стала вращаться. Экипаж вернулся к танку, но как быстро ему удалось справиться с проблемой неизвестно, демонстрация видеоролика прерывается.

В любом случае, данную поломку можно устранить в кратчайшие сроки , после чего бронемашина снова вернется в строй.