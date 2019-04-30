После ДТП с автобусом под Орлом завели второе дело

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело по факту аварии автобуса с гражданами Украины в Орловской области.

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), - сообщила представитель регионального управления СКР Юлия Дорофеева.

Ранее полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. СКР обратился в прокуратуру с предложением передать и это дело в ведение Следственного комитета.

Напомним, в 0.40 на 423 километре федеральной трассы М-2 "Крым" ехавший из Киева в Москву автобус врезался в шедший впереди КамАЗ и опрокинулся в кювет. В автобусе находились двое водителей и 48 пассажиров. Один из шоферов и две пассажирки госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте, - сообщили в УМВД по Орловской области.