Судебные приставы приостановили работу театра "У Никитских ворот"

Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

По словам источника агентства, работа театра приостановлена из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Решение о приостановке на 90 суток деятельности театра было принято судом. Пристав-исполнитель действовал в рамках возбужденного исполнительного производства, выполняя решение суда.

В самом театре сообщили, что запланированный на сегодня спектакль "Братишки" отменен по техническим причинам. Зрители могут сдать свои билеты в кассу и вернуть деньги.

С требованием приостановить работу театра выступил пожарный надзор. Он обязал администрацию театра устранить определенные нарушения. В частности, были претензии к работе внутреннего пожарного водопровода и системам противопожарной защиты здания. В установленный срок недостатки не были устранены, тогда пожарный надзор обратился в суд. За повторное нарушение требований пожарной безопасности Пресненский районный суд Москвы назначил юридическому лицу "Театр "У Никитских ворот" наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.

Кстати, театр находится рядом с тем самым жилым домом, где в феврале произошел крупный пожар, из-за которого погибли девять человек.