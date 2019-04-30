Новости

Названы самые "джазовые" города России 17:02
В Астраханской области поймали самую большую воблу в России 16:57
В Кузбассе младенца выбросили в мусорный бак 16:49
Ярмольник выиграл суд против ФСО и заявил, что счастлив 16:30
Казанская студентка стала вице-мисс на конкурсе красоты в Индии 16:17
Аудио: серьезно пострадавшая в ДТП МакSим обратилась к поклонникам 16:10
Судебные приставы приостановили работу театра "У Никитских ворот" 15:52
Названа дата премьеры третьих "Фантастических тварей" 15:52
Россияне отложили все дела до окончания майских праздников 15:51
В Польше нашли 4500-летнюю могилу с магической лапой 15:35
Умер режиссер "Двойного форсажа" Джон Синглтон 15:30
В Гималаях найдены очередные "следы снежного человека" 15:30
На Урале назвали лучший юношеский музыкальный коллектив 15:27
В Новгородской области жильцов дома эвакуировали из-за угрозы взрыва 15:26
Медведев пообещал расследовать инцидент с некачественной нефтью в "Дружбе" 15:21
Медведев: Предложения РФ по газу применимы к новым властям Украины 15:20
В Саратове красной краской испачкали памятник Воинам-танкистам 15:16
Россия не будет ограничивать поставки молочной продукции из Беларуси 15:15
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота 15:14
В Крыму турист сорвался с 10-метровой скалы в долине Ада 15:00
В Башкирии напавшего на школу подростка направят на лечение 14:56
В Японии зацвели сакуры, посаженные при рождении императора Акихито 14:53
Премьер Беларуси призвал к повышению эффективности механизмов ЕАЭС 14:49
На Урале три десятка одиноких стариков стали жертвами мошенников 14:38
В Южной Корее открылся крупнейший круизный терминал 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 15:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Судебные приставы приостановили работу театра "У Никитских ворот"

Текст: Владислав Куликов

Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Фото: Предоставлено пресс-службой департамента ГОЧСиПБ
Как москвичей спасают при пожарах в высотках и небоскребах

По словам источника агентства, работа театра приостановлена из-за нарушений требований пожарной безопасности.

Решение о приостановке на 90 суток деятельности театра было принято судом. Пристав-исполнитель действовал в рамках возбужденного исполнительного производства, выполняя решение суда.

В самом театре сообщили,  что запланированный на сегодня спектакль "Братишки" отменен по техническим причинам. Зрители могут сдать свои билеты в кассу и вернуть деньги.

С требованием приостановить работу театра выступил пожарный надзор. Он обязал администрацию театра устранить определенные нарушения. В частности, были претензии к работе внутреннего пожарного водопровода и системам противопожарной защиты здания. В установленный срок недостатки не были устранены, тогда пожарный надзор обратился в суд. За повторное нарушение требований пожарной безопасности Пресненский районный суд Москвы назначил юридическому лицу "Театр "У Никитских ворот" наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.

Кстати, театр находится рядом с тем самым жилым домом, где в феврале произошел крупный пожар, из-за которого погибли девять человек.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст ФСИН Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал о проблемах жителей Донбасса в других странах
Полиция задержала министра экономики Дагестана
В Кремле объяснили отсутствие приглашений лидерам на День Победы
Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота
Синдзо Абэ объявил об отречении от престола императора Акихито