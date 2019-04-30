В аварии автобуса под Орлом пострадали граждане Украины

Пятеро граждан Украины были доставлены в больницу после столкновения автобуса с грузовиком в Орловской области.

- В результате ДТП пострадали 33 человека, детей среди них нет. Двоих пострадавших отпустили, назначив лечение, трое граждан Украины госпитализированы, - сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.

Авария произошла в 0.40 на 423 километре федеральной трассы М-2 "Крым". Ехавший из Киева в Москву автобус врезался в шедший впереди КамАЗ и опрокинулся в кювет. В машине находились два водителя и 48 пассажиров.

- Водитель и две женщины-пассажира - 41 и 60 лет, - госпитализированы. Второму водителю и 29 пассажирам оказана разовая медицинская помощь, - рассказали в УМВД по Орловской области.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).