Новости

Россия отправила Китаю новые ракеты для С-400 10:47
Красноярские врачи оживили "ледяного человека" 10:37
Под Пятигорском загорелся рынок на площади 2,4 тысячи "квадратов" 10:34
Путин направил телеграмму почетному императору Японии 10:33
В Барнауле ребенка зажало в дверях троллейбуса 10:27
Лукашенко: Трудолюбие и верность традициям - залог развития страны 10:23
Дирекция культурного кластера Севастополя начнет работать с 1 июня 10:06
Диетологи: эффективность ЗОЖ-советов из Instagram стремится к нулю 09:57
Подводная лодка "Колпино" с "Калибрами" вернется в Новороссийск 09:54
В аварии автобуса под Орлом пострадали граждане Украины 09:54
Житель Тюменской области устроил стрельбу около магазина 09:36
Стала известна стоимость отдыха Зеленского в Турции 09:30
Названы новые профессии на рынке труда в России 09:24
Горсовет Красноперекопска решит вопрос об отставке мэра и главы города 09:23
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором 09:10
Как в Финляндии апгрейдили автомат Калашникова 09:10
Ученые назвали проявляющийся после еды симптом диабета 09:00
В Ростове на авиамоторном заводе сняли кино 08:49
В последний день апреля воздух в Москве прогреется до +13 08:41
В Бурятии на территории промбазы нашли снаряды 08:28
В Бурятии нашли украденное пять лет назад золото на 3,1 млн рублей 08:16
Военные оценили риск весеннего паводка из-за оползня на реке Бурея 08:00
В Хабаровске у отца и сына изъяли 3000 литров поддельного алкоголя 07:23
Пушков прокомментировал высказывание Порошенко о "сказочной Украине" 07:18
Где самые дешевые летние шины в России 07:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
Верховный суд объяснил правила раздела земли при разводе
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
У православных - Светлая неделя: что можно, а что нельзя делать
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
Майские законы коснутся автолюбителей, ветеранов, туристов и банков
30.04.2019 09:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аварии автобуса под Орлом пострадали граждане Украины

Текст: Антон Валагин (Орел)
Фото: пресс-служба МВД по Орловской области Фото: пресс-служба МВД по Орловской области
Фото: пресс-служба МВД по Орловской области

Пятеро граждан Украины были доставлены в больницу после столкновения автобуса с грузовиком в Орловской области.

На автошоу в Орле ВАЗ врезался в зрителей

- В результате ДТП пострадали 33 человека, детей среди них нет.  Двоих пострадавших отпустили, назначив лечение, трое граждан Украины госпитализированы, - сообщил РИА Новости представитель регионального ГУ МЧС.

Авария произошла в 0.40 на 423 километре федеральной трассы М-2 "Крым". Ехавший из Киева в Москву автобус врезался в шедший впереди КамАЗ и опрокинулся в кювет. В машине находились два водителя и 48 пассажиров.

- Водитель и две женщины-пассажира - 41 и 60 лет, - госпитализированы. Второму водителю и 29 пассажирам оказана разовая медицинская помощь, - рассказали в УМВД по Орловской области.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы новые профессии на рынке труда в России
Стала известна стоимость отдыха Зеленского в Турции
Зарубежные посылки предложили обложить единым сбором
Пушков прокомментировал высказывание Порошенко о "сказочной Украине"
Двое моряков скончались на судне "Василий Головнин" по пути в ЮАР