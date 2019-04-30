В Москве проверят наличие нарушений на точках для пикника

В праздничные дни любителям шашлыка стоит приготовиться к возможному визиту полиции и инспекторов природоохранных территорий на пикниковые точки. Будут проверены все природоохранные территории мегаполиса.

Как рассказали "РГ" в "Мосприроде", в ежедневном режиме рейды проходят совместными усилиями инспекторов ведомства и полиции. Особое внимание уделяться будет местам отдыха на предмет разжигания костров или нарушения природоохранного режима. Причем смотреть будут как с берега, а при наличии рядом воды, например, в Серебряном бору, еще и с водной глади.

Так, например, при обнаружении нарушений, будут составлены протоколы по части 2 статьи 3.20 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях: "Нарушение установленных Правительством Москвы правил пожарной безопасности на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых территориях города Москвы, особо охраняемых природных территориях регионального значения в городе Москве". Напомним, что за эти нарушения по КоАП нарушителю грозит штраф в размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц налагается штраф размере до 20 тысяч рублей, на юридических лиц до 500 тысяч рублей. Причем во всех случаях возможна конфискация орудия совершения правонарушения.

Напомним, что на природных территориях установлены информационные стенды с правилами поведения населения в местах массового отдыха, напоминающие о запрете разведения костров на особо охраняемых природных территориях (ООПТ).