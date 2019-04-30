В последний день апреля воздух в Москве прогреется до +13

Накануне 1 мая температура в регионе может подняться до +16 градусов, об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, на периферии циклона в регионе сохранится ясная, сухая и прохладная погода, среднесуточная температура воздуха будет на 2-3 градуса ниже нормы.

- Максимально воздух прогреется сегодня до +13 градусов, по области не превысит отметку +15, - рассказывает главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В ночь на среду температура воздуха остынет до +3...+5 градусов. Атмосферное давление останется высоким 753 мм рт. ст.

Максимально воздух в этот день прогревался в 1969 году до +24,7 градуса. А в 1902 году столбик термометра опустился до -5.

Напомним, что 1 мая существенных изменений в столичной погоде не произойдет.