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30.04.2019 07:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Южно-Сахалинск и Москву свяжет дополнительный авиарейс

Текст: Евгения Шерешевская

Дополнительный рейс между Южно-Сахалинском и Москвой будет действовать с 20 мая до окончания летнего сезона. Важное для жителей Сахалина и Курил направление будут обслуживать более вместительные воздушные суда Boeing 777-300 и Boeing 777-300ER, способные принять на борт 373 и 457 пассажиров соответственно.

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Каждую неделю между двумя городами смогут перемещаться 5400 пассажиров только в одном направлении, на семь процентов больше, чем в прошлом году. Ежемесячно будет доступно 1400 дополнительных мест. Это в свою очередь позволит увеличить количество билетов, продаваемых по программе фиксированных "плоских" тарифов. Стоимость перелета составляет 22 тысячи в обе стороны.

Как сообщили в правительстве региона, таков итог переговоров главы островной области Валерия Лимаренко с руководством авиакомпании "Россия".

- В теплое время года многим хочется выехать в отпуск и на каникулы, повидать своих родных в других уголках страны. У жителей нашей области должна быть такая возможность. Мы продолжим работать с авиакомпанией "Россия", чтобы улучшить качество сервиса, - заявил Валерий Лимаренко.

Повысилась и комфортность полетов. Обновилось меню, а к действующей бортовой системе развлечений с использованием личных смартфонов и планшетов добавилась новая. Теперь пассажиры могут смотреть фильмы, слушать музыку и аудиокниги на встроенных в кресла мультимедийных экранах.

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