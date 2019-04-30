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30.04.2019 06:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке полицейского обвинили в хищении 600 тысяч у банка

Текст: Юлия Гарднер

В камчатском СУ СК РФ завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 25-летнего жителя краевого центра. Его обвиняют в хищении крупной суммы денег у банка, сообщает пресс-служба следкома.

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По версии следствия, в феврале прошлого года обвиняемый узнал от знакомых о легком способе незаконного заработка. Воспользовавшись программным сбоем банкоматов одного из кредитных учреждений, он похитил из них 600 тысяч рублей. Половину потратил на еду и развлечения.

После этого молодого человека замучила совесть. Он обратился в службу безопасности банка, желая возместить ущерб. Так как всей суммы у мужчины не оказалось, он устроился на службу в полицию Петропавловска-Камчатского инспектором-делопроизводителем.

Через год начальник отделения безопасности банка заявил в правоохранительные органы, что мужчина так и не погасил ущерб. Возбудили уголовное дело. Тогда обвиняемый взял кредит и вернул деньги. Из МВД он уволился по собственному желанию.

Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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