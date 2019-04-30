Семьям погибших в крушении Як-18 под Хабаровском выплатят по миллиону

Семьям летчиков, которые разбились при крушении самолета Як-18, выплатят по одному миллиону рублей. Средства на это будут выделены из резервного фонда Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства региона.

В связи с авиакатастрофой в Хабаровском районе ввели режим ЧС муниципального характера.

Губернатор края Сергей Фургал поручил подготовить все необходимые документы и перевести средства муниципалитету. Тот, в свою очередь, перечислит их родным погибших.

Напомним, легкомоторный частный двухместный самолет Як-18 упал 27 апреля близ аэродрома Калинка под Хабаровском. Погибли организатор акции "Бессмертная эскадрилья", президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока Владимир Левшин и владелец воздушного судна Сергей Ланкин.

Расследуется уголовное дело. СК рассматривает две версии катастрофы: ошибку пилотов и техническую неисправность самолета.

В связи с гибелью летчиков акция "Эскадрилья героев", которая должна была состояться 9 мая, отменена.