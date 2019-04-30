В Бурятии на территории промбазы нашли снаряды

Снаряды обнаружили в Улан-Удэ, на территории промышленной базы у станции Медведчиково. На место немедленно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.

- В ходе осмотра территории инженерами-саперами были обнаружены 100-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд и 115-миллиметровый подкалиберный снаряд, - сообщает пресс-служба республиканской Росгвардии.

Боеприпасы не содержали взрывчатых веществ и взрывателей, а значит, были не опасны для людей. Их передали военным саперам для утилизации.

Проверку по факту обнаружения снарядов проводит полиция.