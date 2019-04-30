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30.04.2019 08:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии на территории промбазы нашли снаряды

Текст: Юлия Гарднер

Снаряды обнаружили в Улан-Удэ, на территории промышленной базы у станции Медведчиково. На место немедленно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН.

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- В ходе осмотра территории инженерами-саперами были обнаружены 100-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд и 115-миллиметровый подкалиберный снаряд, - сообщает пресс-служба республиканской Росгвардии.

Боеприпасы не содержали взрывчатых веществ и взрывателей, а значит, были не опасны для людей. Их передали военным саперам для утилизации.

Проверку по факту обнаружения снарядов проводит полиция.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия Улан-Удэ
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