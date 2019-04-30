В Бурятии нашли украденное пять лет назад золото на 3,1 млн рублей

Байкальская транспортная прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела о краже более 3,8 килограмма золота на золото-приемочном комплексе производственного участка "Кадали-Макит".

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в хищении драгметалла, стоимость которого превышает 3,1 миллиона рублей, подозревают доводчика предприятия.

Золото было украдено осенью 2013 года и до февраля 2019-го хранилось в тайнике, в лесу близ месторождения.

Теперь подозреваемому грозит до десяти лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.