В Бурятии почти тонна бесхозного нефрита досталась государству

Невостребованными оказались 995 килограммов нефрита, изъятого в рамках доследственной проверки в Бурятии, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Проверку проводило отделение МВД России по Муйскому району. Согласно заключению геммологического исследования, стоимость породы составила три миллиона 142 тысячи 324 рубля.

Прокурор района подал в суд заявление о признании нефрита бесхозным имуществом и обращении его в собственность государства.

Заявление прокурора удовлетворено. Нефрит передан в межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае для дальнейшего распоряжения.