В Хабаровске у отца и сына изъяли 3000 литров поддельного алкоголя

В Хабаровске задержали двух мужчин, хранивших большую партию контрафактного алкоголя.

Шесть с половиной тысяч бутылок со спиртным известных марок обнаружили во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального УМВД и УФСБ. Подозреваемые, которые приходятся друг другу отцом и сыном, прятали их в квартире и четырех арендуемых гаражах. Все спиртное хотели продать.

"На изъятых бутылках с алкогольной продукцией нанесены федеральные специальные марки с признаками подделки. В ходе обыска был обнаружен рулон фальсифицированных акцизных марок, которые не соответствовали государственному знаку", - сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Общую стоимость спиртного оценили более чем в один миллион 400 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, весь алкоголь изъят и помещен на ответственное хранение.

Если вину подозреваемых докажут, и грозит до шести лет лишения свободы.