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30.04.2019 04:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Якутии нашли останки древней черепахи и предка крокодила

Текст: Владимир Таюрский

Палеонтологи из Санкт-Петербургского государственного университета в ходе экспедиции обнаружили в Сунтарском районе Якутии останки древней черепахи, жившей на этой территории в начале Мелового периода около 130 миллионов лет назад.

Как отметил доцент СПГУ Павел Скучас, на сегодняшний день это самая северная находка неморских черепах. Останки были обнаружены неподалеку от реки Вилюй, однако палеонтолог считает, что жили черепахи не в реке, а в находившемся здесь пресноводном озере.

Фото: depositphotos.com
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"Сам факт наличия черепах очень интересен, он показывает, что холодно в то время в этом районе не было, несмотря на то, что это приполярные районы", - цитирует ученого ТАСС.

Павел Скучас рассказал, что эти черепахи были по своей анатомии очень архаичными для своего времени. Такие рептилии населяли планету в середине Юрского периода, то есть около 165 миллионов лет назад. К началу Мелового периода в более южных районах они уже вымерли. А вот на Севере, как выяснилось, еще долго продолжали существовать.

Здесь же были найдены кости дальних родственников современных крокодилов - пресноводных ящеров хористодер, и это тоже самая северная находка останков подобных существ. Жили они здесь примерно в одно время с черепахами. Как отмечает ученый, эти находки позволяют предполагать, что в начале Мелового периода климат на территории современной Якутии был умеренный, "как сегодня в Ростове-на-Дону". А вот как черепахи смогли приспособиться к условиям зимней темноты и летним белым ночам Приполярья, еще предстоит определить палеозоологам.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад ДФО Якутия СЗФО Санкт-Петербург
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