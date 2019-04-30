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30.04.2019 11:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Южно-Сахалинске загорелись 30 дачных домов

Текст: Евгения Шерешевская

Поджог сухой травы стал причиной возгорания тридцати дачных домов и хозяйственных построек на площади порядка 500 квадратных метров в пригороде Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Информация о возгорании в СНТ "Геолог" поступило диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона 30 апреля в 14:50 (6:50 мск). Первый пожарный расчет прибыл к месту происшествия через 5 минут. К этому времени уже существовала угроза, что огонь перекинется на соседние строения.

В тушении пожара задействовали вертолет Ми-8 с ВСУ-5А, который совершил пять сливов воды общей емкостью 25 тонн. Кроме того, на земле работают 46 человек и 17 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона и областного минлесхоза.

В 16:42 (8:42 мск) пожар был локализован. Погибших и пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС, 15 из 30 загоревшихся строений - нежилые.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
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