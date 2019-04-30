Военные оценили риск весеннего паводка из-за оползня на реке Бурея

Офицеры штаба Восточного военного округа осмотрели канал, пробитый в районе оползня на реке Бурея в Хабаровском крае. По их мнению, угрозы подтопления территории нет.

- Нарушений в функционировании протоки не выявлено, свою задачу она выполняет в полном объеме, угрозы подтопления нет, - цитирует РИА Новости начальника пресс-службы ВВО Александра Гордеева.

Он отметил, что периодические осмотры помогут заранее выявить возможную угрозу и не допустить паводка.

Напомним, скальные породы сошли в русло реки в декабре 2018 года, образовав затор. Военные с помощью взрывов создали проран для прохождения воды. После этого ситуация нормализовалась.

Сейчас на месте работает аэромобильна группировка сотрудников МЧС, которые следят за обстановкой во время ледохода на реке.

Тем не менее, сохраняется риск подтопления села Чекунда. Поэтому власти региона решили расселить его жителей.