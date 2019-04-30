Саратовский нефтеперерабатывающий завод отмечает 85-летие

"Саратовский НПЗ", дочернее общество НК "Роснефть", отмечает 85-лет с начала производственной деятельности - в 1934 году на предприятии была введена в эксплуатацию первая крекинг-установка и получена первая продукция. Строительство завода дало мощный толчок развитию промышленности и сельского хозяйства саратовского края.

Героической страницей в истории предприятия стали годы Великой Отечественной войны. Несмотря на ожесточенные бомбардировки вражеской авиации, завод бесперебойно выпускал горючее для фронта: каждый шестой мотор в стране работал на нефтепродуктах Саратовского крекинг-завода. За подвиг в годы войны предприятию передано на вечное хранение Знамя Государственного Комитета обороны СССР и он награжден Орденом Отечественной войны 1 степени.

В 1950-1980 годах на "Саратовском НПЗ" проводилось масштабное строительство новых установок и технологических объектов. Это позволило увеличить мощность переработки, повысить отбор светлых нефтепродуктов, расширить ассортимент выпускаемой продукции и улучшить ее качественные показатели.

Новейшая история "Саратовского НПЗ" началась с его вхождением в состав НК "Роснефть", что открыло широкие возможности для модернизации производства, внедрения передовых технологий и высоких стандартов качества, развития профессионального потенциала коллектива. За последние несколько лет на заводе реализованы масштабные инвестиционные проекты. К своему 85-летию одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России подошло кардинально обновленным.

В настоящее время "Саратовский НПЗ" является основным производителем нефтепродуктов на территории Саратовской области. Его мощность составляет 7 миллионов тонн нефти в год. Номенклатура выпускаемой продукции включает автомобильные бензины и дизельные топлива, дорожные и кровельные битумы, судовые топлива, техническую серу и другое. Продукция предприятия реализуется во многих регионах России. На заводе действуют современные международные системы управления производством в области охраны труда и здоровья, экологии, качества и энергетического менеджмента.

В 2018 году Саратовский НПЗ освоил выпуск бензина марки АИ-95-К5 "Евро-6" - инновационного моторного топлива с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками, разработанного в компании "Роснефть". Автомобильный бензин "Евро-6" "Роснефти" по своим характеристикам значительно превосходит бензин Класса-5, выпускаемый в настоящее время в России, и не имеет аналогов не только в стране, но и Европе. В бензинах "Евро-6" меньше серы, что снижает коррозионную активность, меньше бензола и ароматических углеводородов, следовательно, ниже токсичность выхлопных газов, что оказывает положительное влияние на состояние окружающей среды. При использовании такого топлива на 12,5 процентов снижается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7 процентов - отложений в камере сгорания двигателя автомобиля. По данным исследования ВЦИОМ, большинство (68 процентов) водителей поддерживают появление на заправках бензина "Евро-6". Освоение выпуска инновационного бензина свидетельствует о технических возможностях предприятия, интегрированного в систему блока переработки НК "Роснефть".

Также в 2018 году завершен пилотный проект по вводу в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы расчета материального баланса (АСРМБ), что позволило повысить контроль потребления нефти и выпуска нефтепродуктов.

"Саратовский НПЗ" является лауреатом и победителем многих престижных конкурсов. Так, в 2017 году Саратовский НПЗ стал лауреатом Премии Правительства РФ в области качества; в 2018 году топливо дизельное Евро, зимнее, класса 1 производства Саратовского НПЗ стало лауреатом Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". На региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" Саратовский НПЗ второй раз подряд завоевал Гран-при победителя. Завод занял первое место среди НПЗ компании "Роснефть" по показателю "Индикатор эффективности программы повышения операционной эффективности".

В планы по развитию Саратовского НПЗ входят проекты по дальнейшему повышению эффективности переработки нефти, а также сокращению энергопотребления. Один из основных проектов в программе развития завода - строительство комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля, включающего в себя технологические установки гидроконверсии, производства водорода и серы, а также объекты обслуживающего назначения. Ввод в эксплуатацию комплекса позволит существенно увеличить отбор светлых нефтепродуктов, создать новые высококвалифицированные рабочие места и станет новым этапом в развитии завода.

Освоение выпуска высокотехнологичных видов топлива и цифровизация производственных процессов осуществляется в соответствии с положениями стратегии "Роснефть 2022", одним из ключевых направлений которой является обеспечение технологического лидерства компании во всех аспектах ее деятельности.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Саратовского НПЗ ПАО "НК "Роснефть"