В чебоксарском детсаду запишут музыкальный альбом для ветеранов

Чебоксарские дошколята запишут музыкальный диск ко Дню Победы. Композиции объединены общим посылом: "Я расскажу вам о войне…".

Воспитанники детских садов долго подбирали репертуар и разучивали трогательные произведения о войне. В этом им помогали педагоги и родители.

На диске появятся такие легендарные песни как "Катюша", "Синий платочек", "Журавли" и другие. Планируется, что диски с творчеством детей подарят ветеранам.

Юные вокалисты столицы уже приступили к записи патриотических песен в студии звукозаписи на базе детского сада № 7 города Чебоксары. Это первая студия, открытая в детском дошкольном учреждении города. Заработала она в 2017 году.

Как отмечают в городской администрации, молодые таланты могут продемонстрировать в ней свои вокальные данные на профессиональном уровне.

Кроме этого, в современной студии малыши учатся играть на барабанной установке, электрогитаре и синтезаторе. Помогают молодым дарованиям преподаватели музыкальных школ и народные артисты Чувашской Республики.