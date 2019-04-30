В Нижегородской области осудили массажистку, сломавшую шею ребенку

Суд приговорил жительницу поселка Дальнее Константиново Нижегородской области к полотура годам лишения свободы условно за то, что она во время массажа сломала позвоночник младенцу. В результате полученной травмы малыш скончался.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, несчастный случай произошел в марте 2018 года. К подсудимой обратилась женщина, сыну которой невролог прописал курс стимулирующего массажа. Во время процедуры малыш лежал на животе, в какой-то момент он попытался поднять голову, после чего массажистка резко повернула ее сначала влево, потом вправо. Тем самым она причинила мальчику закрытую спинномозговую травму в виде повреждения шейного отдела позвоночника.

После массажа состояние младенца резко ухудшилось, в ЦРБ его доставили уже в состоянии клинической смерти. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли: на следующий день мальчик умер. В ходе следствия выяснилось, что горе-массажистка не имела медицинского образования.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Приговор суда в законную силу пока не вступил.