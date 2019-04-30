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30.04.2019 15:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове красной краской испачкали памятник Воинам-танкистам

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове неизвестные раскрасили красной краской памятник Воинам-танкистам в виде танка Т-34, установленного на постаменте.

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Фотоснимки измазанного краской памятника на улице Танкистов, появились в социальной сети в группе "Типичный Саратов". Красной краской измазали не только корпус танка, но даже гусеницы. К башне танка скотчем прикрепили лист бумаги с надписью: "Прошу перекрасить Т-34 в достойный цвет". Как сообщается в соцсетях, "художников", испортивших памятник, запечатлела камера видеонаблюдения, кроме того, их заметили местные жители.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram потребовал от правоохранителей найти и наказать виновных.

- Это - преступление против памяти о героическом подвиге наших дедов и прадедов, - написал градоначальник.

Мэр также указал, что такой случай в городе не единичный, недавно сотрудникам муниципалитета пришлось восстанавливать сломанную бескозырку на памятнике Юнгам Северного флота.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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