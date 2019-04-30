СК проверит нападение на ребенка в кузбасском супермаркете

Запись камеры видеонаблюдения одного из торговых центров кузбасского города Юрги, где мужчина чуть не задушил ребенка, изучают следователи.

На кадрах видно, как незнакомец, подойдя к стоявшему у торговой полки мальчику, схватил его за горло. Мужчина не отпускал сопротивлявшегося ребенка довольно долго и при этом улыбался.

Свидетели нападения - несколько взрослых посетителей супермаркета - не бросились мальчику на помощь, а просто ушли. Защитила пострадавшего только сотрудница магазина. Когда она оттолкнула мужчину, тот, продолжая улыбаться, отпустил свою жертву.

Как сообщают "Вести-Кузбасс", в региональном СУ СК начали доследственную проверку. По результатам будет принято процессуальное решение.