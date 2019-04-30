В Кузбассе младенца выбросили в мусорный бак

В кузбасском городе Междуреченске расследуется уголовное дело по факту обнаружения в мусорном баке новорожденного ребенка.

На пакет с телом младенца мужского пола, лежавший в баке у одного из многоквартирных домов, сегодня утром наткнулся дворник. Он сразу же вызвал полицию и скорую помощь, которые констатировали смерть мальчика.

- Уголовное дело возбуждено по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка), - сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. - Причину его смерти и как давно она наступила, определит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи и полицейские сейчас устанавливают женщин, которые состояли на учете в медучреждении на поздних сроках беременности, однако не имеют ни ее признаков, ни новорожденных детей. Расследование уголовного дела продолжается.