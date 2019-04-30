В Новосибирске начали проверку сообщения об изнасиловании студентки

Студентка Новосибирского государственного педуниверситета (НГПУ) обвинила в изнасиловании одного из своих преподавателей. Как сообщает ТАСС, после того, как ее заявление прозвучало в материалах местных СМИ, сотрудники областного Следственного управления СКР начали проверку.

По словам девушки, преступление в отношении нее один из преподавателей совершил еще несколько лет назад, однако на тот момент она не стала обращаться в правоохранительные органы. Теперь же следователям предстоит либо доказать вину обвиненного преподавателя, либо подтвердить, что студентка оклеветала его.

В вузе подтвердили, что сразу несколько студенток обратились в правовое управление с жалобами на преподавателя кафедры педагогики и психологии, утверждая, что тот отправлял им сообщения сексуального характера. Тот, в свою очередь, отрицает эти обвинения и уже подал в заявление о клевете.