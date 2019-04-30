Министра экономики Дагестана задержали по делу о хищении 20 млн рублей

Появилось официальное подтверждение информации о задержании министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, министр был задержан сотрудниками полиции совместно с сотрудниками регионального УФСБ.

Задержание прошло в рамках уголовного дела, которое было возбужденно по факту хищения более 20 миллионов рублей. Хищение произошло при исполнении госконтрактов на оснащение МФЦ в Дагестане.

Также сообщается, что ведется следствие по статье "Мошенничество".

Напомним, ранее сообщалось, что в здании Министерства экономики территориального развития Дагестана проходят обыски. Как сообщает Интерфакс, Хасбулатов был задержан в аэропорту, куда прилетел после рабочей командировки из Москвы.