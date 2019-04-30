Под Пятигорском загорелся рынок на площади 2,4 тысячи "квадратов"

В поселке Горячеводске возле Пятигорска загорелись павильоны возле рынка. Источником возгорания стал магазин автомасел, сообщили в главном управлении МЧС России по Ставрополью.

По предварительной информации, огонь вспыхнул в 9.10 утра во вторник. Произошло это напротив рынка "21 век" в магазине с автомобильными маслами. Площадь возгорания составила 2400 квадратных метров.

Как сообщили "РГ" в Единой дежурно-диспетчерской службы Пятигорска, горят сразу несколько павильонов. Есть угроза распространения огня.

По данным ТАСС, пострадавших и погибших нет. Дли ликвидации пожара привлечены экстренные службы - 45 человек и 16 единиц спецтехники. Кроме того, на место выехали специалисты по замеру концентрации вредных веществ в воздухе.