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30.04.2019 10:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Пятигорском загорелся рынок на площади 2,4 тысячи "квадратов"

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В поселке Горячеводске возле Пятигорска загорелись павильоны возле рынка. Источником возгорания стал магазин автомасел, сообщили в главном управлении МЧС России по Ставрополью.

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По предварительной информации, огонь вспыхнул в 9.10 утра во вторник. Произошло это напротив рынка "21 век" в магазине с автомобильными маслами. Площадь возгорания составила 2400 квадратных метров.

Как сообщили "РГ" в Единой дежурно-диспетчерской службы Пятигорска, горят сразу несколько павильонов. Есть угроза распространения огня.

По данным ТАСС, пострадавших и погибших нет. Дли ликвидации пожара привлечены экстренные службы - 45 человек и 16 единиц спецтехники. Кроме того, на место выехали специалисты по замеру концентрации вредных веществ в воздухе.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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