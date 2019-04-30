Скончался заслуженный артист России Дагун Омаев

На 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался чеченский актер театра и кино, народный артист России Дагун Омаев. Об этом во вторник сообщили в Чеченском драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова в Грозном.

- Беззаветно преданный своему делу, отдавший служению театру 58 лет, снявшийся в десятках фильмов Дагун Омаев оставил яркий след в истории Чеченского драматического театра им. Ханпаши Нурадилова, в отечественном кино. Его кончина является невосполнимой утратой для культуры Чеченской Республики и России, - говорится в официальном сообщении.

В связи со смертью артиста в театре в траурные дни отменены все спектакли и представления, а зрителям предложено вернуть ранее купленные на эти даты билеты.

Дагун Ибрагимович Омаев родился 5 мая 1943 года. Первая его роль в кино была в 1969 году в фильме "Костры на башнях". В последующем он сыграл в кинематографе еще более 40 ролей, из которых 35 были главными. Он является обладателем званий заслуженный артист Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Абхазии, народный артист Чечено-Ингушской АССР и народный артист Российской Федерации.