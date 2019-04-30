Полиция задержала главу Минэкономики Дагестана

Сотрудники правоохранительных органов задержали министра экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах. Стало известно, что министр задержан на двое суток.

"Хасбулатов задержан на двое суток. По месту работы и проживания идут обыски", - цитирует агентство своего собеседника.

Также сообщается, что задержание произошло в рамках дела, возбужденного республиканским МВД. Корреспондент "РГ" обратился за комментарием в силовые структуры региона, однако официального подтверждения данной информации на данный момент нет.

В то же время, представитель министерства экономики и территориального развития Дагестана подтвердил агентству информацию об обысках, которые проводятся силовиками в стенах здания. Он отметил, что на работу ведомства следственные мероприятия никак не повлияли.

Кроме того, в министерстве опровергли сообщения о попытках Хасбулатова покинуть территорию республики. По словам представителя, министр находился в Москве с рабочей поездкой и только вчера вернулся в Дагестан.

Османа Хасбулатов занимает пост министра с февраля 2018 года. Ранее он руководил Многофункциональным центром предоставления госуслуг по Дагестану.