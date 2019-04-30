Общество
30.04.2019 17:27
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Белорусские школьники победили на олимпиаде по химии в Петербурге

Школьники из Республики Беларусь завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали на международной Менделеевской олимпиаде по химии, которая завершилась в Петербурге.

Фото: БЕЛТА
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Как сообщает посольство Беларуси в Петербурге со ссылкой на министерство образования республики, на олимпиада проходила в три тура.

Во время первого тура юные химики решали восемь теоретических задач, во втором их ждали конкретный задания по одной из восьми тем на выбор. В ходе третьего этапа школьникам предстояло провести серию экспериментов.

Судили олимпиаду оргкомитет и международная комиссия, в которую вошли профессора ведущих вузов России, а также учителя химии из школ стран-участниц.

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